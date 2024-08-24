У Росії в демонстраційний варіант Єдиного державного іспиту з історії включили питання про «входження Херсона до складу РФ».

Увагу на це звернуло видання «Верстка».

В одному із завдань російським випускникам пропонують співвіднести географічні об'єкти з історичними подіями та датами. Передбачається, що необхідно відповісти, що Херсон увійшов до складу РФ у 2020-і роки.

Демонстраційний варіант російського ЄДЕ з історії, фото: Вёрстка

У ще одному питанні, де потрібно співвіднести історичні події з їх учасниками, фігурує командир батальйону «Спарта» озброєних формувань саморозголошеної ДНР Володимир Жога — разом із Зоєю Космодем'янською, Петром I, Петром III, Катериною II та Іваном Кожедубом.

Нагадаємо, в окупованій Євпаторії в Криму російська влада відкрила навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання дітей на базі дитячого оздоровчого табору «Гагарін».