У Миколаївські поліцейські затримали 41-річного місцевого жителя, який напав на співробітника патрульної поліції, вдаривши його по голові.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Миколаївської області.

Інцидент стався вночі 23 серпня, коли до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство щодо жінки її чоловіком.

Під час того, як правоохоронці почали складати терміновий заборонний припис відносно кривдника, він просив покинути помешкання.

— Чоловік, який перебував у стані сп’яніння, одразу почав поводити себе зухвало та образливими словами висловлювався на їхню адресу. На вимогу правоохоронця припинити протиправні дії, зловмисник завдав йому ударів по голові, — повідомляють в поліції.

Фігуранта поліцейські доставили до віддулку, де затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Нині фігуранту оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Баштанському районі у Миколаївській області затримали чоловіка, який кинув гранату в автомобіль поліцейських.