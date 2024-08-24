Розірваний російський снаряд у Херсоні. Архівне фото: Суспільне Херсон

Протягом доби, з 23 по 24 серпня росіяни обстріляли 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків у Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окрім житлових кварталів російська армія пошкодила газогін та декілька приватних автомобілів. Внаслідок атаки поранення отримали 10 цивільних.

Загалом, ворог завдав удару по 14 населеним пунктам, включаючи Херсон.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Антонівка, Кізомис, Садове, Широка Балка, Білозерка, Понятівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Милове, Гаврилівка, Зміївка та місто Херсон», — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, 22 серпня на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще п'ятеро дістали поранення. Зокрема, окупанти атакували з безпілотника хлопця, який стояв на зупинці у Херсоні.