Внаслідок нічної атаки в Острогозькому районі Воронезької області детонують боєприпаси. Фото російських ЗМІ

У Воронезькій області, в Острогозькому районі, після нічної атаки безпілотників загорівся та почав детонувати склад боєприпасів.

Губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що дрони були збиті, але падіння уламків спричинило пожежу.

За його даними, у ніч на 24 серпня Воронезька область зазнала як мінімум двох атак дронів. Під час першої атаки одна людина отримала осколкове поранення, а в одному населеному пункті спалахнула трава, однак обійшлося без значних руйнувань.

Водночас, Бєлгородська область також зазнала удару дронів, повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. За його даними, наслідок атак постраждали дві людини, одна з яких була госпіталізована з осколковими пораненнями. У кількох будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 24 серпня збили сім безпілотників: п'ять — над Воронезькою областю та по одному — над Бєлгородською і Брянською. У Брянській області постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше, Сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». В результаті влучання човен затонув на місці.