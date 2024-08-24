Вночі, 24 серпня, російські військові скинули в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

Про це повідомили в Повітряних Силах України.

Також, за даними військових, росіяни атакували авіабомбами Херсонщину. Нагадаємо, що в Херсонській області внаслідок російських ударів постраждали 10 цивільних.

Загалом, минулої доби протиповітряна оборона півдня України знищила п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два «ZALA» та по одному «Supercam», «Орлан-10» та «Мерлін», а також 2 ударні БпЛА «Ланцет».

Робота ППО. Фото: Повітряні Сили

Росіяни також атакували Миколаївську область, вдень 23 серпня армія РФ спрямувала дрон типу FPV по території Миколаївського району. Пізніше, вночі, 24 серпня, російські військові обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. За даними Миколаївської ОВА постраждалих внаслідок російських атак немає.

Нагадаємо, на Миколаївщині сили ППО вночі, 21 серпня, знищили десять БПЛА типу Shahed-131/136.