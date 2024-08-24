Українські розвідники підтвердили ураження польового склад боєприпасів поблизу населеного пункту Острогозьк у Воронезькій області РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

24 серпня українські воїни завдали вогневого удару по складу, що належав угрупуванню військ «Запад» Збройних сил рф. На складі зберігалися артилерійські і танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» — загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів. В ГУР зазначають, що детонація триває.

«Святковий гуркіт — аж до небес! Продовжуємо боротьбу», — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, за даними губернатора Олександра Гусєва, у ніч на 24 серпня Воронезька область зазнала як мінімум двох атак дронів. Під час першої атаки одна людина отримала осколкове поранення, а в одному населеному пункті спалахнула трава, однак обійшлося без значних руйнувань.