Миколаївцю загрожує 15 років в'язниці за вбивство співмешканки. Фото: УНІАН (для ілюстрації)

У Миколаєві поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві своєї співмешканки. За даними поліції, 43-річна жінка загинула після того, як співмешканець задушив її під час сварки на тлі ревнощів.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Вчора, 23 серпня, мати загиблої повідомила правоохоронцям про загрозу життю її доньки. Па місце події негайно прибули правоохоронці. Поліція виявила жінку без ознак життя, підозрюваного у вбивстві затримали.

Чоловіку оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Речові докази вилучили та направили на експертизу. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Києві чоловік місяцями труїв неофіційну дружину, з якою прожив 15 років, щоб забрати квартиру і машину. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.