Херсонська область постраждала від обстрілів: 2 загиблих, 9 поранених. Фото: ДСНС

Через ворожі обстріли 24 серпня в Херсонській області постраждали об’єкт критичної інфраструктури і завод. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 9 отримали поранення, серед яких — 1 дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися Шляхове, Дудчани, Антонівка, Берислав, Білозерка, Янтарне, Золота Балка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Червоний Маяк, Томарине, Михайлівка, Новотягинка, Бургунка, Зміївка, Благовіщенське, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

— Російські військові завдали ударів по об’єкту критичної інфраструктури і заводу, а також по житлових кварталах області. Постраждали 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Окупанти також пошкодили гаражі та приватні автомобілі,— повідомив голова військової адміністрації.

Наразі тривають роботи з надання допомоги постраждалим і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, що у ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».