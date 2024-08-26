Наслідки удару по Козацькому на Херсонщині. Архівне фото: Олександр Прокудін

Протягом доби, з 25 по 26 серпня російські військові обстріляли освітній заклад, адміністративні будівлі та пекарню у Херсонській області.

Внаслідок ударів загинула людина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще семеро цивільних отримали поранення. Загалом російські війська вдарили по 17 населених пунктах.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Михайлівка, Садове, Станіслав, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Веселе, Дудчани, Томина Балка, Комишани, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Придніпровське, Червоний Маяк та місто Херсон», — повідомили в ОВА.

Також росіяни поцілили у житлові квартали: пошкодили 15 приватних будинків, автомобілі та господарчі споруди.

Нагадаємо, через ворожі обстріли 24 серпня в Херсонській області постраждали об’єкт критичної інфраструктури і завод. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 9 отримали поранення, серед яких — 1 дитина.