Ракетна атака. Фото: Depositphotos

Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.

Про це повідомляє місцева влада.

У Харкові пролунало декілька вибухів, про це повідомили мер Ігор Терехов і керівник ОВА Олег Синєгубов – ймовірно, застосовували балістичну зброю.

Також повідомляється про вибухи у Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому, Вінниці та Хмельницькому та Полтаві.

О 8:37 міський голова Одеси Ігор Труханов написав, що в місті також було чутно вибух. Він попросив містян залишатися в укриттях.

У Полтавській області росіяни влучили у промисловий об'єкт. Про це повідомив голова обласної військвої адміністрації Філіп Пронін.

«Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей», – заявив він.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомляє про роботу ППО у місті. Пізніше стало відомо, що у місті внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури.

«Наразі є інформація про одного загиблого», — додав міський голова Ігор Поліщук.

Зазначимо, що зранку стало відомо, що російські літаки ТУ-95мс вишикувалися в бойові порядки і узяли південно-східний у бік Каспійського моря. Відмічено зліт 11-х бортів Ту-95 з різних аеродромів. Також відбулися пуски з носіїв «Калібрів» у Чорному морі.

Нагадаємо, протягом доби, з 25 по 26 серпня російські військові обстріляли освітній заклад, адміністративні будівлі та пекарню у Херсонській області. Внаслідок ударів загинула людина.