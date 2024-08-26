Кораблі РФ. Ілюстраційне фото

Армія РФ, станом на ранок 26 серпня, вивела у Чорне море 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

Також за минулу добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили 3 судна до Чорного моря, один з них продовжив рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря — 12 суден, шість з яких рухались з протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росії буде складно відновити свій флот через недоступність військово-морської бази в окупованому Криму. Це впливає на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ.