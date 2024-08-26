Поїзд «Укрзалізниці», Фото: «НикВести»

У зв'язку з ворожою атакою «Укрзалізниця» повідомила про декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

«Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі — за графіком», — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.