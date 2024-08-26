Засновник Telegram Павло Дуров / Фото з інтервʼю Reuters.

У Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.

Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.

Раніше повідомлялося, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.