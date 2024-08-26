На Миколаївщині 25 серпня та в ніч на 26 серпня вогнеборці 39 разів залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала 33 гектари.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що 34 пожежі сталися через горіння сухої трави, чагарників, пожнивних залишків, очерету та сміття на відкритих територіях і в приватному секторі.
У Миколаєві двічі траплялись пожежі в багатоповерхівках.
«У п’ятиповерхівці Корабельного району загорілись речі домашнього вжитку, завдяки оперативній роботі вогнеборцям вдалось запобігти поширенню вогню на інші кімнати. Пізніше, у Заводському районі, під час пожежі в тамбурі рятувальники вивели із задимленої квартири 43-річного чоловіка. Медичної допомоги він не потребував», — йдеться у повідомленні.
У селищі Арбузинка Первомайського району вогонь перекинувся на 4 господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль, який був припаркований в ньому. Вогнеборці приборкали горіння та врятували транспортний засіб від знищення.
У селі Кобзарці Баштанського району від горіння сухої трави пошкоджено споруду господарчого призначення.
Від ДСНС працювали 175 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки. Також допомагали місцеві пожежні охорони «Пересадівка», «Миколаївка», «Шевченкове», «Первомайське».
У ДСНС наголосили, що в переважній більшості пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем.
Нагадаємо, у суботу 24 серпня та в ніч на 25 серпня в Миколаївській області сталося 35 пожеж. Вогнеборці ліквідували загоряння на територіях приватних домоволодінь, відкритих ділянках, а також займання, викликане уламками безпілотника через бойові дії.
На Миколаївщині 25 серпня та в ніч на 26 серпня вогнеборці 39 разів залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала 33 гектари.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що 34 пожежі сталися через горіння сухої трави, чагарників, пожнивних залишків, очерету та сміття на відкритих територіях і в приватному секторі.
У Миколаєві двічі траплялись пожежі в багатоповерхівках.
«У п’ятиповерхівці Корабельного району загорілись речі домашнього вжитку, завдяки оперативній роботі вогнеборцям вдалось запобігти поширенню вогню на інші кімнати. Пізніше, у Заводському районі, під час пожежі в тамбурі рятувальники вивели із задимленої квартири 43-річного чоловіка. Медичної допомоги він не потребував», — йдеться у повідомленні.
У селищі Арбузинка Первомайського району вогонь перекинувся на 4 господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль, який був припаркований в ньому. Вогнеборці приборкали горіння та врятували транспортний засіб від знищення.
У селі Кобзарці Баштанського району від горіння сухої трави пошкоджено споруду господарчого призначення.
Від ДСНС працювали 175 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки. Також допомагали місцеві пожежні охорони «Пересадівка», «Миколаївка», «Шевченкове», «Первомайське».
У ДСНС наголосили, що в переважній більшості пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем.
Нагадаємо, у суботу 24 серпня та в ніч на 25 серпня в Миколаївській області сталося 35 пожеж. Вогнеборці ліквідували загоряння на територіях приватних домоволодінь, відкритих ділянках, а також займання, викликане уламками безпілотника через бойові дії.