Пожежі у Миколаївській області 25-26 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 25 серпня та в ніч на 26 серпня вогнеборці 39 разів залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала 33 гектари.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що 34 пожежі сталися через горіння сухої трави, чагарників, пожнивних залишків, очерету та сміття на відкритих територіях і в приватному секторі.

Пожежі у Миколаївській області 25-26 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві двічі траплялись пожежі в багатоповерхівках.

«У п’ятиповерхівці Корабельного району загорілись речі домашнього вжитку, завдяки оперативній роботі вогнеборцям вдалось запобігти поширенню вогню на інші кімнати. Пізніше, у Заводському районі, під час пожежі в тамбурі рятувальники вивели із задимленої квартири 43-річного чоловіка. Медичної допомоги він не потребував», — йдеться у повідомленні.

Пожежі у Миколаївській області 25-26 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У селищі Арбузинка Первомайського району вогонь перекинувся на 4 господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль, який був припаркований в ньому. Вогнеборці приборкали горіння та врятували транспортний засіб від знищення.

У селі Кобзарці Баштанського району від горіння сухої трави пошкоджено споруду господарчого призначення.

Пожежі у Миколаївській області 25-26 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 25-26 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 25-26 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС працювали 175 чоловік особового складу та 45 одиниць техніки. Також допомагали місцеві пожежні охорони «Пересадівка», «Миколаївка», «Шевченкове», «Первомайське».

У ДСНС наголосили, що в переважній більшості пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем.

Нагадаємо, у суботу 24 серпня та в ніч на 25 серпня в Миколаївській області сталося 35 пожеж. Вогнеборці ліквідували загоряння на територіях приватних домоволодінь, відкритих ділянках, а також займання, викликане уламками безпілотника через бойові дії.