Наслідки однієї з атак по Миколаївщині. Архівне фото «НикВести»

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем», — написав він.

Віталій Кім також закликав українців, про всяк випадок, заряджати усі свої пристрої.

«Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.

Через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.