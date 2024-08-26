Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем», — написав він.
Віталій Кім також закликав українців, про всяк випадок, заряджати усі свої пристрої.
«Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.
Через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем», — написав він.
Віталій Кім також закликав українців, про всяк випадок, заряджати усі свої пристрої.
«Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.
Через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.