У Луцьку внаслідок атаки РФ пошкоджений багатоквартирний будинок. Фото:ДСНС

У Луцьку близько 8:30 ранку росіяни поцілили у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста.

Рятувальники ліквідували наслідки удару, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю і майно громадян. Рятувальники потушили пожежу. Крім цього, надали допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

У Луцьку внаслідок атаки РФ пошкоджений багатоквартирний будинок. Фото:ДСНС

У Луцьку внаслідок атаки РФ пошкоджений багатоквартирний будинок. Фото:ДСНС

У Луцьку внаслідок атаки РФ пошкоджений багатоквартирний будинок. Фото:ДСНС

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.