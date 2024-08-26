Робота Сил ППО. Ілюстраційне фото

Вранці, 26 серпня, Росія вдарила по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одещини. Поранено 4 людини, серед них є 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Зазначається, що троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Зараз їм надається необхідна допомога.

Також через падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. В Одеському районі є збої в роботі електроенергії.

Усі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення.

Нагадаємо, Росія вранці 26 серпня атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.