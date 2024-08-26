Ракетний обстріл росіян Фото: Depositphotos

У понеділок, 26 серпня, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ворог застосував різні види озброєння: БПЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким», — написав він.

За його словами, ціллю росіян стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в кількох регіонах. Наразі голови обласних військових адміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби «Пункти Незламності».

У Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.