Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Завтра, 27 серпня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Як врятуватись від спеки на вулиці?

Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.

Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.

Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.

Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).

Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.