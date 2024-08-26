Юрій Бойко. Фото: Медіацентр Україна

Інформацію про масштаби пошкоджень інфраструктури країни від атак росіян 26 серпня оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив радник прем’єр-міністра України та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

За його словами, певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі України, а інша — через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

Він додав, що росіяни застосували комбіновану ракетну атаку по усій території України. Повідомлення про вибухи та роботу ППО надходили з багатьох регіонів країни, а згодом деякі області та чимала кількість споживачів залишилася без електропостачання.

В Україні з 12:00 графіки аварійних відключень змінили на графіки погодинних відключень.