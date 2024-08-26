наслідки російської атаки 26 серпня. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки РФ по території України 26 серпня у Миколаївській області виникли пожежі. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За даними рятувальників, російські військові ділилися по критичних обʼєктах області. Наразі ситуація в регіоні стабільна, однак є поранені внаслідок ударів.

«До ліквідації пожеж залучались 32 вогнеборці підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області й 6 одиниць техніки. У гасінні допомагали місцеві пожежні охорони «Софіївка» та «Широколанівка», — зазначили в ДСНС.

Пожежі внаслідок російської атаки по Миколаївщині 26 серпня. Фото: ДСНС Пожежі внаслідок російської атаки по Миколаївщині 26 серпня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій КІМ повідомив, що внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області було поранено трьох цивільних.

Загалом, у понеділок, 26 серпня, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.