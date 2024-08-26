Наслідки атаки по Луцьку. Фото: ДСНС

Під час атаки 26 серпня Росія випустила по території України близько 100 ракет та стільки ж «шахедів».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога», — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський також повідомив про значні пошкодження в енергетичному секторі, однак наголосив, що ремонтні роботи вже тривають, і електрику мешканцям повернуть.

«Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор», — повідомив він.

Атака РФ по Україні 26 серпня

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні. Вибухи пролунали в низці українських міст: Одесі, Києві, Харкові, Луцьку, Сумах тощо.

Загалом, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки РФ по території України 26 серпня у Миколаївській області виникли пожежі. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Лише з 12:00 графіки аварійних відключень змінили на графіки погодинних відключень.