Робота Сил ППО. Ілюстраційне фото

Зранку, 26 серпня, російська армія обстріляла Київську область ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено два енергетичних об’єкти та 22 приватні будинки.

Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Зазначається, що станом на 12:00 відомо про трьох поранених жителів регіону.

«59-річна жінка з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 40-річна жінка із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка — у дівчинки подряпина стегна», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на Київщини пошкоджено два енергетичних об’єкти та 22 приватних будинки. Один будинок знищено повністю, ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі та три авто.

Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу.

Нагадаємо, 26 серпня, внаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.