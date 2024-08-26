Польща підняла військові літаки через атаку Росії на Україну. Ілюстраційне фото

У Польщі заявили, що не збили «повітряний об'єкт», який залетів з території України під час масованої ракетної атаки, через атмосферні умови.

Про це повідомив командувач оперативного командування збройних сил Польщі Мацей Кліш, якого цитує Polsat News, пише «Європейська правда».

Мацей Кліш зазначив, що був готовий віддати команду на знищення об'єкта і перебував у контакті щодо цього з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та з начальником Генерального штабу Веславом Кукулою.

«Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним», — додав він.

Генерал зазначив, що після зникнення об'єкт не був виявлений союзницькими або польськими літаками чи гелікоптерами.

Наразі розпочато операцію з пошуку об'єкта, до місця події прямують війська і вертольоти.

Нагадаємо, 26 серпня, Польща знову підняла свої військові літаки через ранкову атаку росіян на Україну.