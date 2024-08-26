У Молдові перебої в енергосистемі через масовану атаку РФ по Україні. Ілюстраційне фото

У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі. Проблеми виникли після ранкової атаки Росії на критичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє Державне підприємство Молдови Moldelectrica, пише «Бабель».

Зазначається, що проблему зафіксували в енергосистемі обʼєднаного блоку Україна — Молдова.

Щоб уникнути «неконтрольованих відключень», Україна змінила схему електропостачання — Молдова отримує електроенергію від місцевих виробників.

Ситуація в молдавській енергосистемі наразі контрольована, загроз відключень немає — Moldelectrica має достатньо внутрішньої генерації, щоб впоратися з «незначними перебоями».

Нагадаємо, 26 серпня, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.