У результаті повітряної атаки РФ на Україну 26 серпня загинули семеро людей, також понад 40 цивільних поранено.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальними завершили роботи на всіх місця влучань після вранішнього масованого удару 26 серпня.
Внаслідок атаки загинули 7 людей та 47 постраждали, зокрема 4 дитини 2014, 2017 та 2024 років народження. Двох осіб вдалося врятувати, а також ліквідовано 22 пожежі.
У ДСНС додали, що загалом загасили 22 пожежі, також врятовано двох людей. Наслідки атаки ліквідували близько 740 рятувальників.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні. Вибухи пролунали в низці українських міст: Одесі, Києві, Харкові, Луцьку, Сумах тощо.
Загалом, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки РФ по території України 26 серпня у Миколаївській області виникли пожежі. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.
Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.
Лише з 12:00 графіки аварійних відключень змінили на графіки погодинних відключень.
Загалом під час атаки 26 серпня Росія випустила по території України близько 100 ракет та стільки ж «Шахедів».
У результаті повітряної атаки РФ на Україну 26 серпня загинули семеро людей, також понад 40 цивільних поранено.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальними завершили роботи на всіх місця влучань після вранішнього масованого удару 26 серпня.
Внаслідок атаки загинули 7 людей та 47 постраждали, зокрема 4 дитини 2014, 2017 та 2024 років народження. Двох осіб вдалося врятувати, а також ліквідовано 22 пожежі.
У ДСНС додали, що загалом загасили 22 пожежі, також врятовано двох людей. Наслідки атаки ліквідували близько 740 рятувальників.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні. Вибухи пролунали в низці українських міст: Одесі, Києві, Харкові, Луцьку, Сумах тощо.
Загалом, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки РФ по території України 26 серпня у Миколаївській області виникли пожежі. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.
Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.
Лише з 12:00 графіки аварійних відключень змінили на графіки погодинних відключень.
Загалом під час атаки 26 серпня Росія випустила по території України близько 100 ракет та стільки ж «Шахедів».