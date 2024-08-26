Атака РФ по Україні 26 серпня. Фото: ДСНС

У результаті повітряної атаки РФ на Україну 26 серпня загинули семеро людей, також понад 40 цивільних поранено.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальними завершили роботи на всіх місця влучань після вранішнього масованого удару 26 серпня.

Внаслідок атаки загинули 7 людей та 47 постраждали, зокрема 4 дитини 2014, 2017 та 2024 років народження. Двох осіб вдалося врятувати, а також ліквідовано 22 пожежі.

У ДСНС додали, що загалом загасили 22 пожежі, також врятовано двох людей. Наслідки атаки ліквідували близько 740 рятувальників.

Атака РФ по Україні 26 серпня

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні. Вибухи пролунали в низці українських міст: Одесі, Києві, Харкові, Луцьку, Сумах тощо.

Загалом, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки РФ по території України 26 серпня у Миколаївській області виникли пожежі. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Лише з 12:00 графіки аварійних відключень змінили на графіки погодинних відключень.

Загалом під час атаки 26 серпня Росія випустила по території України близько 100 ракет та стільки ж «Шахедів».