Комбінована атака на Україну 26 серпня стала найдорожчою для російської армії за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Forbes.

Під час обстрілів Росія використала різноманітні типи озброєння, зокрема «Кинджали», «Іскандери», KN-23, X-101, «Калібри», Х-59/Х-69 та ударні дрони «Shahed».

а попередніми підрахунками, загальна вартість озброєння, використаного в атаці, складає від 1,2 до 1,3 мільярдів доларів США.

«Ще одна співставна за масштабами атака була 29 грудня 2023-го. Тоді Росія запустила по Україні 158 засобів ураження: 122 ракети і 36 дронів, щонайменше на суму 700–750 мільйонів доларів», — йдеться в публікації.

Атака РФ по Україні 26 серпня

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні. Вибухи пролунали в низці українських міст: Одесі, Києві, Харкові, Луцьку, Сумах тощо.

Загалом, унаслідок російської масованої атаки на енергетичну інфраструктуру постраждали 15 областей України.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки РФ по території України 26 серпня у Миколаївській області виникли пожежі. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Лише з 12:00 графіки аварійних відключень змінили на графіки погодинних відключень.

Загалом під час атаки 26 серпня Росія випустила по території України близько 100 ракет та стільки ж «Шахедів».

Внаслідок атаки загинули 7 людей та 47 постраждали, зокрема 4 дитини 2014, 2017 та 2024 років народження. Двох осіб вдалося врятувати, а також ліквідовано 22 пожежі.