Херсонська область. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 26 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, 10 — дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Токарівка, Садове, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Широка Балка, Інженерне, Придніпровське, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Осокорівка, Тягинка, Потьомкине, Новорайськ, Тополине та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, адмінбудівлю та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, приватні та службові автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Також армія РФ здійснила ракетний удар по Бериславському району. Сили протиповітряної оборони знищили одну ракету.

Унаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення.

Нагадаємо, 26 серпня, російська армія обстрілювала дронами та артилерією Куцурубську громаду на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів пошкоджено два будинки, господарчі споруди та автомобіль у селі Дмитрівка.