, у Запоріжській області внаслідок нічного удару «шахедами» загинули троє. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжській області внаслідок нічного удару «шахедами» загинули троє, ще п’ятеро людей поранені.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, ворог вдарив сімома БпЛА на території Запорізького района та самого міста. Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, поранені четверо.

«Вночі росіяни атакували Запорізьку область «шахедами». Зруйновані будинки, сталися пожежі», – йдеться у повідомленні.

Наразі у лікарні четверо постраждалих: 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла, чоловік 59 років у стані середньої тяжкості, дві жінки – 30 та 56 років – з легкими травмами.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 26 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, 10 — дістали поранення.