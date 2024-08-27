Російські війська вночі вдарили по готелю у Кривому розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, у лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Також госпіталізований 37-річний чоловік, він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі будуть лікуватися вдома.

Російські війська вночі вдарили по готелю у Кривому розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вночі вдарили по готелю у Кривому розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами.

Голова ОВА додав, що пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоповерхівки та 8 автомобілів.

Російські війська вночі вдарили по готелю у Кривому розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вночі вдарили по готелю у Кривому розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вночі вдарили по готелю у Кривому розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, у Запоріжській області внаслідок нічного удару «шахедами» загинули троє, ще п’ятеро людей поранені.