У ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, у лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Також госпіталізований 37-річний чоловік, він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі будуть лікуватися вдома.
Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами.
Голова ОВА додав, що пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоповерхівки та 8 автомобілів.
Нагадаємо, у Запоріжській області внаслідок нічного удару «шахедами» загинули троє, ще п’ятеро людей поранені.
У ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, у лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Також госпіталізований 37-річний чоловік, він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі будуть лікуватися вдома.
Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами.
Голова ОВА додав, що пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоповерхівки та 8 автомобілів.
Нагадаємо, у Запоріжській області внаслідок нічного удару «шахедами» загинули троє, ще п’ятеро людей поранені.