ДТП на Миколаївщині. Фото ДСНС та поліція

На Миколаївщині на автошляху Н-11 «Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв» зіткнулися Chevrolet та вантажного DAF. Загинуло двоє пасажирів легковика.

Про це повідомили у поліції Миколаївської обалсті та у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Автомобільна пригода сталася 26 серпня неподалік села Марʼївка Баштанського району.

ДТП на Миколаївщині. Фото ДСНС та поліція

У результаті автопригоди двоє пасажирів Chevrolet Epica18-річний хлопець та 39-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Водій легковика отримав травми та був доставлений до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

Тіла загиблих з понівеченої автівки деблокували рятувальники. Обставини та причини трагедії з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що В Баштанському районі Миколаївської області зіткнулися кросовер Hyundai Santa FE та мікроавтобус Mercedes-Benz. Одна із постраждалих померла у лікарні.