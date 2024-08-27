Пожежі у Миколаївській області 26-27 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 26 серпня та в ніч на 27 серпня вогнеборці 49 разів залучались до ліквідації пожеж різного характеру, в тому числі й ті, що виникли в результаті масованого обстрілу. Загальна площа пожеж склала 67,5 гектари.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаївському та Первомайському районах виникло декілька пожеж на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Після ворожої атаки на Куцурубську територіальну громаду виникла пожежа сухої трави, яку також загасили рятувальники.

Пожежі у Миколаївській області 26-27 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі не пов’язані з обстрілами, зафіксовані у Братській, Доманівській, Прибужанівській, Южноукраїнській територіальній громаді Вознесенського району; Кам`яномостівській, Синьобрюхідській територіальній громаді Первомайського району; Веснянській, Костянтинівській, Новоодеській, Куцурубській, Воскресенській, Галицинівській, Первомайській, Чорноморській, Березанській територіальній громаді Миколаївського району; Березнегуватській, Софіївській, Снігурівській, Баштанській, Інгульській, Казанківській, Привільнянській територіальної громади Баштанського району.

Пожежі у Миколаївській області 26-27 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Зокрема у селі Синюхин Брід Первомайського району пожежа сухостою, де вогонь перекинулась на літню кухню. На площі 48 квадратних метри рятувальники не допустити поширення пожежі на житловий будинок.

У селі Осетрівка Миколаївського району полум’я перекинулось на житловий будинок на площі 80 квадратних метри.

Пожежі у Миколаївській області 26-27 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 26-27 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 26-27 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 26-27 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС працювали понад 200 рятувальників, 56 одиниць техніки, чергова зміна оперативно-координаційного центру, відділення місцевих пожежних охорон та команд «Синюхін Брід», «Пересадівка», «Мартинівка» «Привільне», «Галицинове», «Широколанівка», «Гур’ївка», «Софіївка» та допоміжна техніка для підвозу води від фермерських підприємств в окремих епізодах.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по території Україні 26 серпня у Миколаївській області виникли пожежі. Через падіння уламків горів сухостій у Первомайському та Миколаївському районах.