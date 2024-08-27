Пожежа на нафтобазі в Ростовській області в Росії, триває вже більше ніж 9 діб.

«Радіо Свобода» опублікувала нові супутникові знімки, на яких видно два осередки займання, які, однак, вже локалізовані.

На знімках, які були зроблені у понеділок, 26 серпня, зафіксовано, що полум’я на нафтобазі трохи вщухло.

«Судячи з того, що два осередки пожежі розташовані на доволі великій відстані один від одного, 23 серпня по нафтобазі справді міг бути завданий ще один удар дроном, як про це писали російські телеграм-канали», - пише Радіо Свобода.

Ростовська область у ніч на 18 серпня опинилася під атакою безпілотників. Як повідомляв губернатор регіону, через падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизельного палива. Російські ресурси уточнювали, що загорілася нафтобаза.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові завдали удару по комбінату «Кавказ». Там зберігалися нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.

Завдання виконали сили й засоби Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони України.

У липні у Волгоградській області РФ горіла нафтобаза.