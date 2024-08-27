В Україні стартувало масштабне опитування щодо реального стану освіти, яке триватиме 10 днів.
Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.
«Для кожного українця опитування — це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання. А також оцінити, наскільки ви задоволені якістю навчання», — йдеться у повідомленні.
Участь в опитуванні можуть взяти:
Опитування триватиме 10 днів. Воно буде доступне за посиланням.
Нагадаємо, уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету на оновлення шкільних їдалень у регіонах. Зокрема, Миколаївська область отримає 132 мільйони гривень.
В Україні стартувало масштабне опитування щодо реального стану освіти, яке триватиме 10 днів.
Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.
«Для кожного українця опитування — це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання. А також оцінити, наскільки ви задоволені якістю навчання», — йдеться у повідомленні.
Участь в опитуванні можуть взяти:
Опитування триватиме 10 днів. Воно буде доступне за посиланням.
Нагадаємо, уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету на оновлення шкільних їдалень у регіонах. Зокрема, Миколаївська область отримає 132 мільйони гривень.