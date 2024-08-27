Відключення світла, ілюстративне фото: Gwaramedia.com

У середу, 28 серпня, протягом доби діятимуть графіки відключення світла, при цьому одночасно вимикатимуть дві черги.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень», — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликали економно використовувати електроенергію, коли світло подається за графіком. Не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.