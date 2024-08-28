В Україні запустять Єдиний держреєстр домашніх тварин, Фото: rivneprod.gov.ua

Міністерство аграрної політики України оголосило про запуск комплексного проєкту з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Кабінету міністрів.

У межах проєкту буде створено Єдиний державний реєстр домашніх тварин, який дозволить сформувати електронний ветпаспорт.

«У першу чергу, Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізація. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску Прєкту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках, які долучаться до Проєкту», – йдеться у повідомленні.

Також Мінагрополітики планує розробити інфраструктуру для пошуку загублених тварин та їх повернення додому, оскільки за останні роки кількість безпритульних тварин в Україні щороку зростає на 60%.

«Це створює величезне навантаження на притулки та волонтерів, які віддано борються за життя кожного хвостика. На жаль, притулків уже зараз бракує, і проблема загострюється. Реєстрація тварин у Реєстрі дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам», — додали у Міністерстві.

Нагадаємо, у Миколаєві, 16 серпня, відбулася виставка-прилаштування безпритульних тварин від спілки «Друзі поруч». Цього разу на заході було представлено 27 собак, нових господарів знайшли четверо.