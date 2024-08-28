Маргарита Роблес, фото: militaryparitet

З осені 2022 року Іспанія навчила понад 5 тисяч українських військових, у цьому процесі брали участь близько 2500 іспанських інструкторів.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише «Європейська правда».

Зокрема, учора, 27 серпня, Маргарита Роблес зустрілася з українськими військовослужбовцями, які проходять навчання в рамках місії ЄС.

«Солідарність, підтримка та відданість Іспанії Україні залишаються непохитними з самого початку вторгнення. Іспанія надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими. Я дуже пишаюся тією роботою, яку вони виконують, і вдячна за неї», — підкреслила Роблес.

Нагадаємо, у червні Іспанія надіслала Україні другу партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Також Уряд Іспанії передасть 19 бойових танків Leopard 2A4 для передачі Україні.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.