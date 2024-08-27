Баклажки для води, фото: «НикВести»

Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт припинено водопостачання по вулиці Маяковського до Архітектора Старова, а також від провулка Кар'єрного до кінця Ракетного Урочища.

Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 28 серпня.

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