Внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу загинуло троє людей.

Про це повідомив начальник Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко у Telegram.

«Станом на зараз відомо вже про трьох загиблих від нічної ворожої атаки у місті Кривий Ріг. Рятувально-пошукові роботи тривають, адже невідомою залишається доля ще однієї людини», – повідомив Євген Ситниченко.

Також він зазначив, що пошкоджено майже півтора десятка будинків, кафе і магазини, близько двох десятків машин.

Наслідки російського удару по готелю у Кривому розі. Фото: Євген Ситниченко

Наслідки російського удару по готелю у Кривому розі. Фото: Євген Ситниченко

Наслідки російського удару по готелю у Кривому розі. Фото: Євген Ситниченко

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти.

У Кривому Розі завтра, 28 серпня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.