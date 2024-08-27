Внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу загинуло троє людей.
Про це повідомив начальник Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко у Telegram.
«Станом на зараз відомо вже про трьох загиблих від нічної ворожої атаки у місті Кривий Ріг. Рятувально-пошукові роботи тривають, адже невідомою залишається доля ще однієї людини», – повідомив Євген Ситниченко.
Також він зазначив, що пошкоджено майже півтора десятка будинків, кафе і магазини, близько двох десятків машин.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти.
У Кривому Розі завтра, 28 серпня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
Внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу загинуло троє людей.
Про це повідомив начальник Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко у Telegram.
«Станом на зараз відомо вже про трьох загиблих від нічної ворожої атаки у місті Кривий Ріг. Рятувально-пошукові роботи тривають, адже невідомою залишається доля ще однієї людини», – повідомив Євген Ситниченко.
Також він зазначив, що пошкоджено майже півтора десятка будинків, кафе і магазини, близько двох десятків машин.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти.
У Кривому Розі завтра, 28 серпня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.