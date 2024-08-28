Знак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 27 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки дві людини загинули, 14 — дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоолександрівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Дудчани, Понятівка, Гаврилівка, Зміївка, Микільське, Садове, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Тягинка, Ольгівка, Тополине та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в автозаправну станцію та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, приватні та службові автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 — дістали поранення.

Сили протиповітряної оборони під час нічної дронової атаки над Херсонською областю знищили один «Shahed-131/136».

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 26 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, 10 — дістали поранення.