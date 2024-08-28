Українські військові на Краматорському напрямку збили російський літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції.
Про це повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» та у 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
«Черговий російський Су-25 догорає в степах українського Донбасу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збили воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
Зазначається, що доля екіпажу поки невідома.
Нагадаємо, що 23 липня українські військові збили російський бойовий літак Су-25 над Донецькою областю.
Українські військові на Краматорському напрямку збили російський літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції.
Про це повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» та у 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
«Черговий російський Су-25 догорає в степах українського Донбасу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збили воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
Зазначається, що доля екіпажу поки невідома.
Нагадаємо, що 23 липня українські військові збили російський бойовий літак Су-25 над Донецькою областю.