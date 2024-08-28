Пожежі у Миколаївській області 27-28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 27 серпня та в ніч на 28 серпня вогнеборці 28 разів залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала 25 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що горіли чагарники, суха трава, пожнивні залишки та очерет у Вільнозапорізькій, Березнегуватській, Привільненській, Снігурівській, Баштанській територіальних громадах Баштанського району; Братській, Доманівській, Дорошівській, Олександрівській територіальних громадах Вознесенського району; Арбузинській, Кам’яномостівській, Первомайській, Благодатненській територіальних громадах Первомайського району; Воскресенській, Мішково-Погорілівській, Куцурубській, Галицинівській, Новоодеській, Степівській, Костянтинівській територіальних громадах Миколаївського району та в місті Миколаєві.

Пожежі у Миколаївській області 27-28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 27-28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Новій Одесі під час пожежі на відкритій території рятувальники врятували 5 житлових будинків та 4 господарчі споруди. Також у селі Капустине Мішково-Погорілівської територіальної громади вогнеборці не допустили розповсюдження полум’я на приватний будинок та сінник.

Пожежі у Миколаївській області 27-28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС працювали 90 вогнеборців та 23 одиниці пожежної техніки. Допомагали у гасінні відділення місцевих пожежних охорон «Олександрівка», «Галицинове», «Пересадівка», «Привільне», у Баштанському та Первомайському районах залучались трактори для підвозу води від фермерських підприємств.

Пожежі у Миколаївській області 27-28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У ДСНС звернулись до громадян та наголосили, що необдумані дії призводять до знищення природного фонду і ставлять під загрозу цілі населені пункти.

«Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не спалюйте сміття та сухостій у вітряну погоду, не використовуйте відкритий вогонь при відвідуванні екосистем, пояснюйте дітям як діяти у разі пожежі! В екстреному випадку телефонуйте за номером 101!», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині 26 серпня та в ніч на 27 серпня вогнеборці 49 разів залучались до ліквідації пожеж різного характеру, в тому числі й ті, що виникли в результаті масованого обстрілу.