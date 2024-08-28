На Донеччині від російської авіабомби загинула родина. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Донеччині, 28 серпня, внаслідок російського удару авіабомбою загинули батьки та двоє дітей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазаначається, що російська армія скинула авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району, засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок.

«Під завалами будинку загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Попередньо, росіяни завдали удар з використанням керованої авіаційної бомби.

Нагадаємо, російські війська 27 серпня вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки дві людини загинули, 14 — дістали поранення.