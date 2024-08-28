Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Зранку, 28 серпня, російські війська вдарили по Дніпровському районі Херсона з безпілотників, двоє людей поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Також під удар російського дрона потрапила 65-річна жінка, вона дістала вибухову травму та поранення ноги.

Обидва потерпілих нині перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, на Донеччині, 28 серпня, внаслідок російського удару авіабомбою загинули батьки та двоє дітей.