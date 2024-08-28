Андрій Наумов. Фото: Схеми

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Ім’я експосадовця в повідомленні не назване, але фабула та опубліковане фото вказують на Андрія Наумова.

ДБР, серед іншого, підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 мільйонів гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років.

У червні Андрію Наумову повідомили про підозру в організації підроблення офіційних документів (частина 3 статті 27, частина 3 статті 358 КК України). За даними слідства, він організував підроблення офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому під час митного контролю виявили майже 593 тисячі євро, понад 120 тисяч доларів США та дорогоцінні камені.

У липні 2023 року Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.