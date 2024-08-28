Російські війська обстріляли Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

У середу, 28 серпня, росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, вже відомо про девʼятьох постраждалих.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що у місті вибуховою хвилею та уламками пошкоджені понад 230 автомобілів. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не загорілись. Також понівечені СТО, адмінбудівлі та профтех.

Російські війська обстріляли Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська обстріляли Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Серед потерпілих семеро чоловіків різного віку. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також поранена 54-річна жінка, яка буде оговтуватися вдома. Ще 46-річній жінці надали меддопомогу на місці, її стан задовільний.

Російські війська обстріляли Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська обстріляли Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська обстріляли Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська обстріляли Кривий ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти.