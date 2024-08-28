Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Telegram — Миколи Дурова.
Про це повідомляє Politico з посиланням на адміністративний документ правоохоронців Франції.
У документі зазначається, що ордери на арешт Павла та Миколи Дурових видали 25 березня за звинуваченнями, серед яких «співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».
У документах французьких правоохоронців вказується, що розслідування щодо Telegram почалося на кілька місяців раніше, ніж повідомлялося. Це стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції у справах про сексуальне насильство над дітьми.
Також там наводять аргумент, який пояснює ордери на арешт братів Дурових, — платформу використовують «численні злочинні групи». Однак доказів того, що хтось із братів був безпосередньо залучений до будь-яких злочинів, немає.
Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.
Учора, 26 серпня, у Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.
Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Telegram — Миколи Дурова.
Про це повідомляє Politico з посиланням на адміністративний документ правоохоронців Франції.
У документі зазначається, що ордери на арешт Павла та Миколи Дурових видали 25 березня за звинуваченнями, серед яких «співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».
У документах французьких правоохоронців вказується, що розслідування щодо Telegram почалося на кілька місяців раніше, ніж повідомлялося. Це стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції у справах про сексуальне насильство над дітьми.
Також там наводять аргумент, який пояснює ордери на арешт братів Дурових, — платформу використовують «численні злочинні групи». Однак доказів того, що хтось із братів був безпосередньо залучений до будь-яких злочинів, немає.
Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.
Учора, 26 серпня, у Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.