Засновник Telegram Павло Дуров. Фото з інтервʼю Reuters

Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Telegram — Миколи Дурова.

Про це повідомляє Politico з посиланням на адміністративний документ правоохоронців Франції.

У документі зазначається, що ордери на арешт Павла та Миколи Дурових видали 25 березня за звинуваченнями, серед яких «співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».

У документах французьких правоохоронців вказується, що розслідування щодо Telegram почалося на кілька місяців раніше, ніж повідомлялося. Це стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції у справах про сексуальне насильство над дітьми.

Також там наводять аргумент, який пояснює ордери на арешт братів Дурових, — платформу використовують «численні злочинні групи». Однак доказів того, що хтось із братів був безпосередньо залучений до будь-яких злочинів, немає.

Затримання Дурова: що відомо

Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.

Учора, 26 серпня, у Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.