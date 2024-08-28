Обробка земель Миколаївської області. Фото: НикВести

У серпні сільгоспвиробникам було нараховано компенсації на суму 61,6 мільйона гривень за придбану в липні сільськогосподарську техніку та обладнання українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Отже, за чотири місяці аграріям нараховано компенсацію:

за квітень — 220 тис. грн;

за травень — 18,6 млн грн;

за червень — 72,2 млн грн;

за липень — 61,6 млн грн.

Найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання подали у таких областях: Полтавській — 69, Кіровоградській — 63, Миколаївській — 54, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській — по 42, Сумській — 39, Тернопільській — 38.

Зазначається, що загалом за весь час дії програми сільгосппідприємства придбали 859 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 913,6 мільйона гривень.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.