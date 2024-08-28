Миколаївобленерго повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 29 серпня.

Загалом світла у споживачів не буде 8 годин, повідомляють НикВести.

Протягом наступної доби одночасно вимикатимуть дві та три черги:

00:00 - 15:00 - двох черг

15:00 - 22:00 - трьох черг

22:00 - 24:00 - двох черг

Отже, графік відключень на завтра:

1 черга: 04:00 - 06:00

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

22:00 - 24:00

2 черга: 04:00 - 06:00

10:00 - 12:00

16:00 - 20:00

22:00 - 24:00

3 черга: 00:00 - 02:00

06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

15:00 - 16:00

18:00 - 20:00

4 черга: 00:00 - 02:00

06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 22:00

5 черга: 02:00 - 04:00

08:00 - 10:00

14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

6 черга: 02:00 - 04:00

08:00 - 10:00

14:00 - 18:00

20:00 - 22:00

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.