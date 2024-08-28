Миколаївобленерго повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 29 серпня.
Загалом світла у споживачів не буде 8 годин, повідомляють НикВести.
Протягом наступної доби одночасно вимикатимуть дві та три черги:
Отже, графік відключень на завтра:
1 черга: 04:00 - 06:00
10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
22:00 - 24:00
2 черга: 04:00 - 06:00
10:00 - 12:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
3 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00
18:00 - 20:00
4 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 22:00
5 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
6 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 10:00
14:00 - 18:00
20:00 - 22:00
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.
Миколаївобленерго повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 29 серпня.
Загалом світла у споживачів не буде 8 годин, повідомляють НикВести.
Протягом наступної доби одночасно вимикатимуть дві та три черги:
Отже, графік відключень на завтра:
1 черга: 04:00 - 06:00
10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
22:00 - 24:00
2 черга: 04:00 - 06:00
10:00 - 12:00
16:00 - 20:00
22:00 - 24:00
3 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00
18:00 - 20:00
4 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 22:00
5 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
6 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 10:00
14:00 - 18:00
20:00 - 22:00
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.