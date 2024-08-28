Відключення світла, ілюстративне фото: Gwaramedia.com

У четвер, 29 серпня, протягом доби діятимуть графіки відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.